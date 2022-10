Barueri oferece cursos gratuitos de cuidador, eletricista, gestão de estoque e mais 23

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri abre, nos dias 10, 11 e 12 de outubro, as inscrições no Programa Meu Futuro, que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional aos munícipes. Nesta fase, são ofertadas mais de 2,1 mil vagas em 26 cursos online.

publicidade

As aulas terão início no dia 24 de outubro, ficando disponíveis na plataforma on-line, modalidade EaD (Educação a Distância), até o dia 28 de novembro. Ao final do curso, o aluno aprovado receberá um certificado digital.

Podem participar moradores de Barueri com 18 anos ou mais, que tenham o ensino fundamental ou médio completo (a depender da exigência do curso escolhido) e que tenha Cadastro Cidadão atualizado.

publicidade

O link para inscrições, informações sobre cursos, lista de aprovados e demais detalhes serão disponibilizados na página do Programa Meu Futuro no Facebook e no Instagram no dia 10.

Confira os cursos disponíveis:

Eletricista residencial (carga horária: 100h);

publicidade

Eletricista autônomo (carga horária: 40h);

Nr35 (carga horária: 30h);

Assistente administrativo (carga horária: 100h);

Assistente financeiro (carga horária: 100h);

Assistente de departamento pessoal (carga horária: 100h);

Folha de pagamento (carga horária: 100h);

Assistente de recursos humanos (carga horária: 100h);

Auxiliar de logística (carga horária: 100h);

Marketing digital (carga horária: 100h);

Marketing de conteúdo (carga horária: 100h);

Gestão de estoque (carga horária: 100h);

Cuidador (carga horária: 100h);

Gestão de qualidade (carga horária: 100h);

Auditor interno de qualidade (carga horária: 100h);

Liderança coaching (carga horária: 100h);

Inteligência emocional (carga horária: 100h);

Ferramentas para gestão empresarial (carga horária: 100h);

Empreendedorismo (carga horária: 100h);

Técnicas de oratória (carga horária: 100h);

Liderança digital (carga horária: 100h);

Controlador de acesso (carga horária: 30h);

Soft skill (carga horária: 100h);

Portaria e recepção (carga horária: 100h);

Rescisão de contrato (carga horária: 100h);

Técnicas de segurança do trabalho (carga horária: 100h).

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4163-1340 ou pelo WhatsApp (11) 94272-7589.