Barueri oferece cursos gratuitos de pizzaiolo e estética facial

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) de Barueri abre, no dia 10 de janeiro, as inscrições para cursos gratuitos de estética facial e pizzaiolo. As vagas são destinadas aos moradores de Barueri que tenham 18 anos ou mais.

Os interessados podem optar pelos períodos da manhã ou tarde. O curso de estética facial está previsto para começar no dia 20 de janeiro, com duração de 48h. Já o de pizzaiolo tem duração de 60h, com início no dia 24.

Ambos os cursos serão ministrados duas vezes por semana, na sede da Sads, situada na avenida 26 de Março, 1159, Jardim São Pedro. Os protocolos contra a covid-19 devem ser seguidos, como o uso obrigatório de máscara e respeito ao distanciamento.

Como se inscrever nos cursos gratuitos oferecidos em Barueri:

A inscrição deve ser feita no prédio da Sads, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Para participar é preciso apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de residência.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (11) 4199-2801 ou (11) 4199-2800, ramais 199, 220 ou 224.

