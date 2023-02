Barueri oferece cursos na área de tecnologia a alunos da rede municipal

A rede municipal de educação de Barueri está oferecendo aos alunos do ensino fundamental II (5° ao 9° ano) os cursos do Núcleo Wit de de Tecnologias Inovadoras Essenciais.

Os cursos visam oferecer aos alunos uma imersão em temas do mundo virtual, IoT (Internet das Coisas), comunicação digital, resolução de problemas e oficinas de games, mas com objetivos vinculados à BNCC (Base Nacional Comum Curricular) em suas principais competências gerais (5 – Cultura Digital e 6 – Trabalho e Projeto de vida).

As aulas estão disponíveis em cinco Núcleos espalhados pela cidade, nas seguintes escolas: EMEIEF Elisabet Titto (rua Ricardo Peagno, 52 – Jardim Belval), EMEIEF José Emídio (rua Augusta, 198 – Jardim Maria Tereza), EMEF Maria Meduneckas (av. Pres. Washington Luiz, 600 – Jardim Silveira), EMEF Enéias Raimundo (Estrada Dr. Cicero Borges Moraes, 2.371 – Bairro dos Altos) e EMEF Júlio Gomes Camisão (rua Padre Cícero Romão Batista, 269 – Parque Imperial).

Os estudantes interessados podem se inscrever até o dia 23 de fevereiro pelo site https://www.educbarueri.sp.gov.br/nucleos-tdics.

As aulas serão frequentados no contraturno escolar (se o aluno estuda de manhã, o curso será no período da tarde), em um dia específico da semana, com duas horas de duração.