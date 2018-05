Barueri: passageiros ganham nova opção em horários de pico para viagens entre Líbano e Tamboré

A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Barueri (SSMU), por meio do Departamento de Transporte, informa que, a partir de segunda-feira (dia 21), será implantado um novo atendimento para usuários do transporte público que se deslocam entre os bairros Jardim do Líbano e Tamboré.

No horário de pico da manhã (entre 5h e 9h), ônibus municipais farão viagens pelos bairros trafegando apenas pelo Jardim Maria Helena, Aldeia de Barueri e Alphaville. A inscrição nos veículos é “T245BI1 – Jd. Líbano / Tamboré via Maria Helena e Estação Antonio João”.

Após partirem do Líbano, os coletivos passarão pelo Maria Helena, Estação Antonio João, estrada da Aldeinha e alamedas Rio Negro, Amazonas e Araguaia, até chegar ao Tamboré. À tarde, entre 16 e 19h, os ônibus partem do Tamboré fazendo o mesmo itinerário no sentido contrário.

A medida visa diminuir o tempo de viagem de passageiros que trabalham na região de Alphaville e Tamboré e utilizam linhas como T241, T242 e T253 para ir e voltar. Estas linhas já fazem a ligação entre as regiões, mas circulam também por outros bairros como Centro, Parque dos Camargos, Jardim Mutinga e Parque Imperial.

Para mais informações, o Departamento de Transporte disponibiliza a linha telefônica gratuita 0800-771-0130, das 8 às 17 horas.