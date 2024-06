Barueri prepara ‘arraiá’ especial para pessoas com deficiência no sábado

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri realiza neste sábado (08), mais uma edição de seu arraiá. O evento tem entrada gratuita e é aberto ao público.

A festa junina começa às 17h e vai até às 22h, na sede da instituição – rua Vereador Isaías Pereira Souto, 175, no Jardim Belval.

Trata-se da única festa na região voltada às pessoas com deficiência com o objetivo de celebrar a inclusão. Na programação, a quadrilha será apresentada pelos usuários da SDPD que frequentam as atividades do Centro-Dia e promete ser o ponto alto do festejo.

Haverá barracas de comidas típicas de quermesse, como: pastel, churrasco, doces típicos, bebidas quentes e outras delícias. Além de brincadeiras tradicionais juninas, como pescaria, argola, boca do palhaço, dentre outras. O evento também promete muita música com bandas locais.

Transporte gratuito

A SDPD disponibilizará transporte comum para as pessoas com deficiência e seus familiares em quatro pontos de embarque:

– Jardim Silveira (dentro do Terminal Rodoferroviário Vereador Geraldo Corrêa, próximo aos sanitários), às 17h e às 18h, com retorno às 21h e às 22h.

– Engenho Novo (rua Marechal Deodoro, 235 – em frente ao Complexo Esportivo Paulo Melaré), às 17h e às 18h30, e retorno às 21h e às 22h.

– Centro de Barueri (em frente à Prefeitura, que fica na rua Professor João da Mata e Luz, 84), às 17h30 e às 19h, e retorno às 21h e às 22h.

– Parque Imperial (rua Padre Cícero Romão Batista, 221 – em frente à Escola Júlio G. Camisão), às 17h, e retorno às 22h.

Para as pessoas que precisarem de transporte adaptado é necessário entrar em contato com a SDPD e reservar a sua vaga. Os telefones são: (11) 4201-8034, (11) 4194-4939, (11) 4194-4938 e (11) 4194-4945.