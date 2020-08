Barueri: presa em casa sob ameaças do companheiro armado, mulher é salva pela PM após pedir socorro a motorista de app

Presa em casa e sob ameaças do companheiro, armado, uma mulher foi resgatada pela Polícia Militar após conseguir entrar em contato com um motorista de transporte por aplicativo e pedir socorro, em Barueri.

De acordo com a PM, na quinta-feira (13), PMs do rádio patrulhamento com motocicletas da 5ª Companhia do 20º Batalhão, foram acionados pelo motorista de app, dizendo que uma cliente havia ligado para ele pedindo ajuda, informando que era mantida em cárcere privada e sob ameaça de arma de fogo pelo companheiro.

As equipes se deslocaram até ao local, no bairro Jardim Itaquiti, em Barueri, onde foi possível ouvir os gritos da vítima, momento em que o indiciado correu para fechar a porta da frente da casa.

Publicidade

Ao notar a chegada dos policiais, a mulher saiu correndo da residência por uma porta nos fundos, até se sentir fora de perigo e ser ampara pelos PMs.

O criminoso permaneceu no interior da residência. Após breve negociação, ele saiu com as mãos para o alto, informando onde estaria a arma, e foi detido.

No interior da residência, de acordo com a PM, foram apreendidos uma pistola calibre 7.65 com numeração suprimida, dois carregadores de pistola calibre 7.65, 14 munições de pistola calibre 7.65 e oito munições de revólver calibre 38. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Barueri.