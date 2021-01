Barueri pretende imunizar 40 mil contra a covid-19 e terá 6 polos de vacinação na 1ª fase

Barueri está se preparando para a primeira etapa de vacinação contra a covid-19. A estratégia municipal para o início da imunização foi discutida em reunião técnica realizada na segunda-feira (11), pela Secretaria da Saúde e contou com a presença do prefeito Rubens Furlan (PSDB) e do vice-prefeito Roberto Piteri.

De acordo com o cronograma estadual de vacinação, a primeira fase irá atender pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas. Em Barueri esse público corresponde a 37.251 pessoas, segundo a administração municipal.

“Nós devemos imunizar 40 mil pessoas. Se eu tiver oportunidade de comprar eu compro, porque eu quero imunizar os 300 mil habitantes de Barueri no menor espaço de tempo”, afirmou Furlan durante a reunião.

Em Barueri, os primeiros a receberem a vacina serão os trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas. Os idosos virão logo em seguida e serão separados por faixas etárias durante as duas etapas de vacinação, começando pelo público de 75 anos ou mais, depois de 70 a 74 anos, de 65 a 69 anos em seguida e de 60 a 64 por último.

Inicialmente serão seis polos de vacinação distribuídos pela cidade de Barueri: Jardim Reginalice, Jardim Belval, Jardim Silveira, Jardim Tupanci, Parque dos Camargos e Parque Imperial. De acordo com a Secretaria de Saúde, outros polos já estão engatilhados, caso seja necessário ampliar as salas de vacina.

Programa de imunização em Barueri

O secretário de Saúde de Barueri, Dionisio Alvarez Mateos Filho, afirmou que o município decidiu instituir uma Comissão que se responsabilizará pelas estratégias de distribuição da vacina contra a covid-19 na cidade.

“Nós temos uma Portaria de 30/12/2020, que você vê lá nas propostas do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização, de doenças transmissíveis, a fim de desenvolver um enfrentamento contra a covid-19 para todo o país. Considerando a decisão dos relatórios desse Programa, resolvemos instituir uma Comissão do Programa no município”, disse o secretário.