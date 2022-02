Barueri pretende instalar 10 mil contêineres para coleta mecanizada de lixo até junho

Por volta das 19h começa a coleta mecanizada de lixo na região central de Barueri. O sistema foi implantado em dezembro, com a disposição de contentores a cada 75 metros ao longo das ruas.

Nos bairros com menor índice populacional, as caçambas ficarão a cada 100 metros. “Já temos 1.500 contêineres chipados, para maior segurança, em uso em Barueri. Até o final de junho pretendemos ter 10 mil”, explica Francisco Pugliesi, diretor de limpeza pública da Secretaria de Serviços Municipais.

A coleta é feita sem contato humano com as embalagens, três vezes por semana, exceto no Centro, onde ocorre de segunda a sábado. Os profissionais de limpeza empurram os contentores, que têm capacidade de mil litros, até a plataforma elevatória do caminhão compactador. O conteúdo é despejado num grande reservatório do veículo.

A cada 30 dias o contentor é higienizado por um caminhão que acompanha o da coleta. O objeto é elevado até uma câmara fechada onde recebe fortes jatos pressurizados de água com enzimas vivas, que eliminam todos os resíduos e bactérias que possam causar mau cheiro.

O processo demora poucos minutos e impede o aparecimento de insetos e de roedores. A água oriunda da lavagem vai para outro reservatório do caminhão e posteriormente para uma estação de tratamento para reúso.