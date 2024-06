Barueri promove plantio de mudas de árvores frutíferas nesta quinta-feira (20)

Em comemoração ao Mês do Meio Ambiente, a Prefeitura de Barueri promove um evento especial de plantio de mudas de árvores frutíferas. A atividade será nesta quinta-feira (20), das 9h30 às 12h, no Parque Ecológico do Tietê (Avenida Dr. Dib Sauaia Neto, 1600 – Alphaville Industrial, Barueri).

O objetivo da iniciativa é promover a conscientização ambiental e estimular a preservação da natureza por meio do plantio de espécies frutíferas, que contribuirão para o enriquecimento da biodiversidade local.