Barueri realiza 1º Feirão de Empregos para pessoas com deficiência

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri (SDPD), por meio do Programa Incluir do Departamento de Empregabilidade, vai realizar no dia 4 de maio o 1º Feirão do Emprego SDPD.

A meta é buscar a inserção e permanência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O Feirão será das 9h às 15h na sede da SDPD, na Rua Vereador Isaias Pereira Souto, 175, no Jardim Belval, em Barueri.

Para participar, a Secretaria solicita que a pessoa com deficiência realize um cadastro no Departamento de Empregabilidade (de segunda a sexta feira, das 8h às 17h) e depois faça sua inscrição neste link até o dia 20 de abril.

Quem já possuir o cadastro no Departamento, basta fazer a inscrição através do link para participar do Feirão.

Os interessados podem entrar em contato com a SDPD pelo telefone: 4201-8034 ramais: 118,120,123 ou pelo e-mail sdpd.empregabilidade@barueri.sp.gov.br para tirar dúvidas.