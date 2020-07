Barueri realiza consulta à distância para quem sofre com alcoolismo

A equipe do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de Barueri (Caps AD III) oferece atendimento individual à distância para munícipes que estejam preocupados com o consumo de bebida alcoólica. As consultas são realizadas desde o dia 4 de junho, após pesquisas apontarem um aumento no consumo de álcool durante a quarentena contra o novo coronavírus.

“As pesquisas têm apontado um aumento do consumo de álcool em até 18% durante a pandemia. Um dos estudos da Fiocruz relaciona este aumento principalmente aos estados de humor deprimido e ansioso. Assim, o Caps AD III está disponibilizando atendimentos em plantão no terceiro período para munícipes e/ou servidores da rede que se percebam nessa situação”, explica a gestora do Caps AD, Káthya Bertolini.

Durante o atendimento são esclarecidas dúvidas a respeito do uso abusivo de álcool e da dependência. As consultas são realizadas das 19h às 20h30, na terça, quarta e quinta-feira. Para agendar o atendimento, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (11) 4199-3201.

O primeiro atendimento será por telefone e pode se desdobrar em outras consultas. “Se for necessário dar continuidade, o que chamamos de atendimento processual, a pessoa será orientada, conforme a necessidade. Poderão seguir em atendimentos on-line com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de estratégias para abstinência ou uso menos danoso”, diz o psicólogo Ricardo, responsável pelo plantão.

Antes da quarentena o período noturno no Caps AD era dedicado a grupos terapêuticos, como de psicoterapia, grupo de família e também de prevenção a recaídas, suspensos em virtude da pandemia.