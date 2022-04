Barueri realiza Dia D de vacinação contra influenza e sarampo neste sábado

Neste sábado (30) está programado o “Dia D” de vacinação contra Influenza e Sarampo em todo o Estado de São Paulo. Em Barueri, a campanha é promovida pela Secretaria de Saúde e é voltada principalmente para as crianças que estão na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores do setor de saúde e idosos com mais de 60 anos (estes últimos apenas para a vacinação contra Influenza).

publicidade

A iniciativa faz parte da Campanha Nacional contra Influenza e Sarampo, do Ministério da Saúde, e tem por estratégia atingir a meta de 90% das pessoas com indicação para serem vacinadas. Assim, a Secretaria de Saúde vai mobilizar o atendimento ao público neste sábado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), no polo do Centro de Eventos e em dois postos volantes em Alphaville e na Aldeia da Serra, das 8h às 17h (confira endereços abaixo).

As UBSs e postos volantes vacinarão das 8h às 16h e aplicarão apenas as vacinas contra Influenza e Sarampo no público-alvo preconizado (crianças de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores da Saúde e idosos com mais 60 anos).

publicidade

O Centro de Eventos vacinará das 8h às 17h e aplicará apenas as vacinas contra Influenza e Covid-19 no público-alvo, citado acima (a vacina da Covid-19 está disponível para todos os públicos aptos à 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses).

De acordo com o documento técnico que norteia a ação, como as campanhas coincidem com a vacinação contra a Covid-19, não é necessário um intervalo entre as doses para os maiores de 18 anos.

publicidade

Vacinação continua em Barueri

O Dia D é uma ação para intensificação da campanha de multivacinação. A imunização contra o Sarampo está ocorrendo desde o dia 4 de abril e vai até o dia 3 de junho deste ano em todas as UBSs de Barueri, de segunda a sexta durante seus horários de funcionamento.

A vacinação contra a Influenza está iniciando sua 2ª etapa no dia 30 de abril ampliando a imunização para crianças de seis meses a menores de cinco anos. Também está ocorrendo em todas as UBSs da cidade e também no polo do Centro de Eventos, juntamente com a vacinação contra a covid-19.

Confira locais de vacinação: