Barueri realiza “peneiras” de vôlei, handebol, futsal e basquete

A Secretaria Municipal de Esportes, por meio do Programa Barueri Esporte Forte, abriu, nesta quarta-feira (10), inscrições para as seletivas, as chamadas “peneiras”, da temporada 2021 nas modalidades de vôlei (apenas feminino), handebol, futsal e basquete (apenas masculino).

Os interessados poderão se inscrever por meio do WhatsApp (11) 4210-0669 – canal destinado também a mais informações. A data limite para inscrição no voleibol é até 15/02; no futsal e handebol, até 20/02; e no basquete, até 12/03.

Após a confirmação da inscrição, a comissão técnica entrará em contato para o agendamento do teste presencial, que seguirá todos os protocolos de segurança sanitária contra a covid-19.

VAGAS ABERTAS:

Vôlei feminino:

Categorias:

Sub 13 – nascidas em 2009

Sub 12 – nascidas em 2010

Futsal:

Categorias:

Sub 7 – nascidos em 2014 / 2015

Sub 9 – nascidos em 2012 / 2013

Sub 11 – nascidos em 2010 / 2011

Sub 13 – nascidos em 2009 / 2008

Sub 15 – nascidos em 2007 / 2006

Sub 17 – nascidos em 2005 / 2004

Handebol:

Categorias:

Infantil – nascidos em 2006 / 2007 / 2008

Cadete – nascidos em 2005

Basquete

Categoria:

Sub 13 – nascidos em 2008

