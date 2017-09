Barueri realiza seu primeiro Campeonato de Churrasco

Os frequentadores do Parque Municipal Dom José, em Barueri, terão uma surpresa neste sábado, 30, e domingo, 1º, com a disputa do primeiro Campeonato de Churrasco da BBQ Festival promovido pela Associação dos Churrasqueiros do Brasil.

Publicidade

O Festival faz parte do Circuito do Campeonato Paulista de Churrasco. A competição está divida em quatro categorias: assados com carne bovina, aves, costelinha suína e melhor assado para vegetarianos.

E o melhor: a plateia poderá degustar as carnes que concorrem aos 18 troféus, certificados e medalhas do campeonato. Mas a disputa oficial mesmo acontece na tarde de domingo.

Equipes classificadas em etapas anteriores do Circuito Paulista de Churrasco competirão o título de campeã profissional do 1º Barueri BBQ Festival promovido pela Associação dos Churrasqueiros do Brasil em parceria com a Prefeitura e com a Secretaria de Meio Ambiente de Barueri.

As equipes serão desafiadas a prepararem quatro tipos de assados a um grupo de seis juízes que provarão às cegas a produção dos concorrentes. Depois, ao final da apuração das notas, os juízes decidirão quem são as três melhores equipes do festival dos profissionais e quais são as equipes que prepararam os melhores assados de ava, suíno, vegetariano e bovino do festival.

Publicidade

No sábado, que será o Dia Nacional do Churrasco, a competição será entre os churrasqueiros amadores que já estão se inscrevendo pelo Facebook na página da Associação. Será colocado à prova a habilidade de até 30 amantes do churrasco que terão uma hora para temperar e assar um tipo de churrasco que eles só saberão no momento de abrir a caixa de isopor.

O evento também premiará os melhores churrasqueiros amadores e dará ao campeão o direito de montar equipe para competir entre os profissionais no 2º Osasco BBQ Fest & Beer que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de outubro no local de eventos gastronômico que tem acontecido no estacionamento da Prefeitura.

Além dos churrasqueiros o público poderá curtir para além do campeonato pois as equipes competidoras assarão e servirão seus assados ao público a preços populares, além de espaço para a diversão e lazer das crianças, food trucks de sobremesas, cervejas e chopps artesanais, exposição e venda de produtos naturais, cutelaria, hambúrgueres artesanais, queijos e muito mais ao som de boa música brasileira e country music.

“Estes campeonatos como o que vamos realizar aqui em minha cidade em muito breve se tornarão comuns por todo o Brasil pois se tem um povo que gosta de churrasco , esse povo é o brasileiro”, explicou André Bolla, apresentador do programa Churrasco em Casa, da TV Alphaville, e Presidente do Júri Técnico do evento, que reúne profissionais vinculados ao mundo do churrasco como zootecnistas, churrasqueiros profissionais, professores de gastronomia, chefs de cozinha.

Publicidade

“Outras cidades da região já firmaram agenda para este tipo de evento que sempre é aberto à população o que torna uma opção de lazer barata e divertida”, finalizou.

O Circuito deste ano ainda tem Santana de Parnaíba, em novembro, Embu das Artes e Cotia, em dezembro.

Serviço:

1º Campeonato Churrasco de Barueri da WBQA Brasil

Dias 30/09 e 1º/10, a partir das 12h

Local: Parque Municipal Dom José

Rua Ângela Mirella, 500 – Jardim Maria Tereza, Barueri

Mais informações pelo telefone (11) 99162-2130 – [email protected]