Barueri recebe festival com covers de Pearl Jam, Led Zeppelin, cerveja artesanal e mais

O Parque Municipal Dom José, em Barueri, será palco da primeira St. Patrick´s Day Party, a Festa do Dia de São Patrício, com uma programação musical variada e a tradicional cerveja verde entre as produções artesanais. Com entrada gratuita, o evento ocorre na sexta, sábado e domingo, dias 10, 11 e 12 de março.

Em meio ao clima descontraído que marca a festa em homenagem a São Patrício mundo afora, shows de rock com covers do Pearl Jam, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Green Day, System of a Down e outros clássicos animarão o público em Barueri.

Mais de 30 expositores estão confirmados e prometem uma grande variedade de cervejas, hambúrgueres, torresmo, pizza, churrasco, frango, sorvete, churros e muito mais. As cervejarias Vai Tomá na Kombi, Witch Beer, Hops Craft Beer, Racing Beer, Beerfather e a Moenda Café estão dentre as que trarão suas já conhecidas cervejas de alta qualidade.

Haverá também caricaturas e artesanato, além de um espaço especial para a criançada se divertir com brinquedos infláveis.

A festa vai rolar na sexta-feira (10) das 17h às 21h; no sábado (11), das 11h às 21h, e no domingo (12), das 11h às 20h. Mais informações e novidades podem ser conferidas no perfil Rock Beer Road Tour no Instagram.

O Parque Municipal Dom José fica na rua ngela Mirella, 500, no Jardim Barueri.

Sobre o St. Patrick´s Day

No dia 17 de março é comemorado o dia do padroeiro da Irlanda, São Patrício, conhecido por introduzir o catolicismo no país. Feriado nacional, a data é celebrada com festas de rua, desfiles ricos em elementos da cultura e das crenças locais, além de muita música e cerveja – especialmente a tradicional cerveja verde.

A cor verde, aliás, remete a outro nome pelo qual a Irlanda é conhecida: Ilha Esmeralda. O trevo de três folhas é mais um elemento marcante na folia. Alguns acreditam que ele era usado por St. Patrick como símbolo da santíssima trindade. Mas a folhagem já era considerada sagrada na Irlanda Antiga por indicar o início da primavera. O trevo tornou-se símbolo do nacionalismo irlandês emergente durante o século XVI. A festa de São Patrício também traz a imagem do duende e da cruz Celta.

Confira a programação musical da Festa de São Patrício em Barueri:

10/03

– 18h- Banda de Rock local

– 19h30 – Soul Rock (classic rock)

11/03

– 14h30 – The Beatles and more, com Leon Carvalho

– 17h – D.A.O.S – System os a Down

– 19h30 – Green Day Cover Brasil

12/03

– 12h30 – Banda de Rock local

– 15h – Santíssima Trindade (covers do Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath)

– 18h – Pearl Jam – PJ 90