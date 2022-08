Barueri recebe Festival do Torresmo e Chopp em setembro

Nos dias 9, 10 e 11 de setembro, o estacionamento do Parque Shopping Barueri receberá o Festival do Torresmo e Chopp. Evento é aberto ao público e tem uma programação musical com diversas atrações.

Os fãs de torresmo poderão saborear variedades como torresmo de rolo, torresmo atolado e até pirulito de torresmo. Além disso, cardápio conta ainda com hambúrguer, bubble waffle, crepe, costela, lanche de pernil, churrasco grego, yakisoba, tempura, camarão, doces, pizza, cerveja artesanal e chopps.

Na sexta-feira (9), a banda Absolute/Queen Cover irá se apresentar a partir das 19h. Já no sábado (10), a partir das 13h o visitante poderá aproveitar a Batucada do Fundão. Às 15h30, Os Vingadores Pocket Show sobe ao palco para animar a criançada. Já às 16h30, a banda Pear Jean Cover irá trazer de volta grandes hits da banda Pearl Jam e, para finalizar, a Molinas Creedence Cover toca a partir das 19h.

No domingo (11), último dia do Festival do Torresmo e Chopp no Parque Shopping Barueri, a partir das 13h, sobe ao palco Sublime Poesia Roda de Samba; às 15h30 as Princesas Pocket Show e, para fechar com chave de ouro, Los Fredericos Raul Seixas Cover a partir das 17h.

O evento estará aberto para o público na sexta e no sábado, das 12h às 22h, e no domingo das 12h às 20h. A Festa do Torresmo é realizada pela Kick Start em parceria com a Cervejaria Dr. Chopp e pelo Parque Shopping Barueri.

SERVIÇO

Festival do Torresmo e Chopp

Quando: Dias 9, 10 e 11 de setembro

Onde: Estacionamento Parque Shopping Barueri (Rua Gen. de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 – Aldeia)

Entrada gratuita. Público paga apenas o que consumir