Barueri recebe mais 35 mil doses e vacinação contra a febre amarela é retomada

Atendendo a um pedido da Prefeitura de Barueri, a Secretaria Estadual da Saúde enviou para a cidade um lote com mais 35 mil doses da vacina contra a febre amarela.

A vacinação – que estava interrompida em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) desde a quarta-feira, 17 – foi retomada.

Haviam sido solicitadas ao Estado 60 mil doses num primeiro momento e mais 20 mil doses em um segundo pedido. A expectativa é que as demais doses cheguem nos próximos dias.

Na cidade a campanha de vacinação é destinada a moradores e trabalhadores que convivem próximos às áreas classificadas prioritárias (regiões de mata).

Os horários de aplicação da vacina mudam de UBS para UBS de acordo com a demanda. Algumas adotaram o sistema de senhas devido a limitação no número de doses. Quem vai viajar e precisa do Certificado Internacional de Vacinação deve procurar o Serviço de Atendimento Especializado (SAE), no Centro.

A Prefeitura informa que até o momento mais de 120 mil pessoas já foram vacinadas em Barueri apesar de a cidade não ser considerada área de risco.“Por isso, não é necessário entrar em pânico, a ação é preventiva”, lembra a administração municipal.

Unidades Básicas de Saúde que estão vacinando