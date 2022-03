Barueri recebe nova edição do Festival do Torresmo

Entre esta sexta-feira e domingo (27), a cidade de Barueri recebe mais uma edição do Festival do Torresmo. Desta vez, o evento que tem entrada gratuita será realizado na rua Ângela Mirella, 500, no Jardim Boa Vista, das 12h às 22h.

Os visitantes poderão se deliciar com um cardápio diversificado com os mais variados cortes suínos, como costela, joelho de porco, leitão pururuca, panceta e o tradicional torresmo.

O Chef Adan Garcia, especialista em porco, também marcará presença durante todos os dias do Festival do Torresmo em Barueri. Com ele, o público poderá apreciar ainda pratos como baião de dois, galinhada, arroz com suan e feijão tropeiro.

Haverá também cervejarias convidadas, que levarão diversos rótulos para agradar pessoas de todos os gostos. E para os amantes do típico doce espanhol, as opções empolgam. Do tradicional churros de doce de leite ao morango com Nutella, entre outras combinações.

A entrada é gratuita, sendo cobrado apenas o consumo no local. Os preços dos lanches e pratos variam entre R$ 10 e R$ 50. No evento haverá espaço kids e área Pet Friendly. Para aproveitar o evento em grande estilo, atrações musicais marcam presença.

Vale ressaltar que o Festival seguirá os protocolos no combate ao Covid-19, com o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. A organização é da Focus Produções e Eventos.

Serviço:

Festival de Torresmo de Barueri

Dias e horários: de 25 a 27 de março, das 12h às 22h //

Endereço: Rua Ângela Mirella, 500 – Boa Vista – Barueri //

O evento aceita todos os cartões de débito e crédito / Espaço Kids e Pet Friendly

Entrada Gratuita