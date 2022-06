Barueri recebe show de acrobacias com motos em prol da APAE

O estacionamento do Ginásio Poliesportivo José Corrêa, em Barueri, recebe no domingo, 19 de junho, o show de acrobacias com motos Força e Ação. Com entrada gratuita, evento beneficente visa arrecadar itens de limpeza para a APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Barueri.

Ação é promovida pela Secretaria de Esportes de Barueri com a Japauto, concessionária Honda. Podem ser doados produtos como álcool em gel 70%, detergente, desinfetante, sabão em barra ou em pó, papel higiênico, entre outros itens.

Haverá estandes, test ride, sorteios de capacetes, luvas e diversos outros brindes. Às 8h estarão montados os estandes, mas as apresentações radicais com as motocicletas começarão a partir das 14h.

Serviço

Show Força e Ação de acrobacias em prol da APAE Barueri

Local: Estacionamento do Ginásio Poliesportivo José Corrêa

Quando: domingo, 19 de junho, a partir das 8h / Acrobacias a partir das 14h.