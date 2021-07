Barueri reforça ações e amplia estrutura para acolher moradores de rua

Com a chegada do frio na região, a Prefeitura de Barueri também intensificou as ações de acolhimento de pessoas em situação de rua. Além de ampliar o horário das abordagens até às 0h, a oferta de cobertores e agasalhos novos para quem rejeita o acolhimento também aumentou.

As pessoas em situação de rua são encaminhadas aos abrigos vinculados à administração municipal, como a Casa de Passagem e a Cáritas – Casa São Francisco de Assis, que continuam preparados para receber quem os procurar. Juntos, eles têm a capacidade de atender até 170 pessoas e vale lembrar que os locais garantem ainda alimentação e estrutura para higiene.

A iniciativa é realizada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) de Barueri, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (SSMU).

A novidade é que, agora, uma equipe especializada da Sads, em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM), também fará a abordagem dessas pessoas durante as madrugadas para ofertar o abrigo improvisado. “Já monitoramos os locais que essas pessoas em situação de rua ficam instaladas. A expectativa é que ninguém fique sem amparo”, explica a secretária Adriana Bueno Molina.

Nova estrutura

A sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social também tornou-se um ponto de apoio para esse grupo mais vulnerável que resiste aos abrigos. No local, foi criada a estrutura com dormitório e espaço para higiene. Refeições como jantar e café da manhã estão garantidas, assim como as equipes estarão a postos durante toda a estadia.

A população também pode ajudar as equipes a localizarem pessoas em situação de rua que estejam dormindo no frio. Basta ligar para (11) 4199-0703 e informar a localização, que as equipes especializadas farão o acolhimento humanizado.

