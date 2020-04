Barueri registra 1.080 suspeitas e 529 casos confirmados de covid-19

Barueri registra, até esta segunda-feira (27), um total de 1.080 casos suspeitos do novo coronavírus (covid-19), segundo boletim divulgado pela Prefeitura. 529 casos foram confirmados e 93 pacientes estão internados.

A cidade tem 529 casos confirmados e 93 pacientes internados no Hospital Municipal de Barueri, com a doença. O município registra ainda 32 mortes com confirmação do coronavírus e outros 23 óbitos estão em investigação, aguardando resultado do exame.

Entre os pacientes que testaram positivo para covid-19 na cidade, 78 já estão recuperados, segundo a administração municipal.

Publicidade

…

Leia também: