Barueri registra 12 mortes relacionadas ao coronavírus e tem 428 casos suspeitos de covid-19

O número de mortes relacionadas ao novo coronavírus (covid-19) chegou a 12 em Barueri neste domingo (29), segundo boletim oficial da Prefeitura.

Trata-se de um aumento de 50% em apenas um dia. Até este sábado (28), eram oito mortes relacionadas à covid-1 em Barueri, cidade mais afetada pelo novo coronavírus na região até o momento.

São 11 óbitos em investigação, aguardando resultados de exame que confirme, ou não, o coronavírus, e um com confirmação para coronavírus.

Publicidade

Além disso, a cidade tem atualmente são 428 casos suspeitos da doença e 30 pacientes internados sob investigação, dos quais dez na UTI.

Fake News

Está circulando nas redes sociais um link falso do G1 dizendo que houve flexibilização nas medidas de isolamento propostas por Barueri. Isso não é verdade, esclarece a Prefeitura, que continua pedindo para que as pessoas fiquem em casa como forma de evitar a disseminação do novo coronavírus.

O decreto sobre fechamento do comércio, restaurantes, bares e suspensão das aulas continua valendo.