Barueri registra 140 novos casos confirmados de coronavírus em 24 horas

Com 140 novos casos confirmados de coronavírus em 24 horas, Barueri chega a 740 casos com confirmação da doença nesta quarta-feira (13). Outros 1.413 casos suspeitos estão em investigação, de acordo com boletim divulgado pela Prefeitura.

Até o momento, já morreram 75 pessoas com confirmação de coronavírus na cidade. Outros 35 óbitos suspeitos estão em investigação, aguardando o resultado do exame que comprove ou não a doença.

O Hospital Municipal de Barueri e o pronto-socorro do Jardim Paulista estão com 115 pacientes internados em decorrência de covid-19.

Publicidade

Das pessoas que testaram positivo para o coronavírus em Barueri, 440 já estão recuperados.