Barueri registra alta de quase 30% de novos negócios em dois anos

Barueri tem registrado crescimento no número de novos negócios no município. Atualmente, a cidade possui 29.566 inscrições ativas.

Em 2018, a cidade recebeu 4.549 inscrições de novas empresas, conforme informa a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT). Isso corresponde a uma média de 379 empresas por mês chegando à cidade: 29,49% a mais em comparação com 2016, e 22% acima de 2017.

Em 2016, foram 3.513 novos registros, já em 2017 o número saltou para 3.726 (média mensal de 311 novos negócios).

Dentre as atividades mais cadastradas em 2018 figuram apoio comercial, financeiro e administrativo, com 431 empresas; construção civil, com 236; e escritório administrativo, com 218.

Alphaville é o bairro que lidera na lista de localização mais escolhida por esses novos negócios, chegando a 1.413; a região central vem em seguida, com 614 novos negócios; e depois vem o Jardim Belval, com 306.

O crescimento na arrecadação do ISS (Imposto Sobre Serviços) comprova a expansão: em 2016 o montante foi de R$ 879 milhões; em 2017 foi de R$ 1 bilhão; e em 2018 chegou a R$ 1,2 bilhão.

“Nossa cidade tem muito potencial em diferentes segmentos, o que enriquece ainda mais a nossa economia e as oportunidades para o empresariado, gerando mais empregos e renda para a nossa gente”, destaca o secretário de Indústria, Comércio e Trabalho, Joaldo Macedo Rodrigues, o Magoo.