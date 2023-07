Barueri: sábado tem feira de adoção de gatos no Parque Shopping

O Parque Shopping Barueri promove mensalmente a feira de adoção de cães e gatos em parceria com a ONG Vira Lata Vira Amigo. No sábado (8), será a vez de um evento exclusivo para adoção de gatos.

Com entrada gratuita, a feira será realizada das 11h às 17h, no espaço dedicado especialmente aos animais, a Vira Amigo Emotion Store, localizada no piso L2 do shopping.

Já a feira destinada à adoção dos cães acontece no dia 15. Os animaizinhos que esperam por um novo lar são resgatados das ruas e já estão castrados, vermifugados e vacinados.

As adoções não têm taxa, mas os futuros tutores precisam garantir que vão dar muito amor, carinho e cuidado para seus animais de estimação, incluindo visitas periódicas ao veterinário, remédios e alimentação.

As pessoas que desejam adotar devem ser maiores de 21 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência aos organizadores. Para ajudar, a ONG aceita doações de ração e cobertores para os animais que vivem no abrigo.

SERVIÇO

Feira de Adoção de Gatos no Parque Shopping Barueri

Data: sábado, 08 de julho de 2023

Horário: das 11h às 17h ou até a última adoção

Local: Vira Amigo Pet Store

