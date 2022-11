Barueri se destaca na geração de empregos em premiação nacional

A capacidade de gerar empregos fez Barueri se destacar no Prêmio Band Cidades Excelentes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila. Dos municípios brasileiros acima de 100 mil habitantes, Barueri é a que tem a melhor taxa de ocupação de postos de trabalho, que chega a 111%, segundo os organizadores da premiação.

Barueri se posiciona à frente de municípios como São Caetano do Sul, no ABC Paulista, com taxa de ocupação de 74,7%, Florianópolis (SC), com 66%, e Vitória (ES), com 65,6%. A taxa de 111% significa que a cidade emprega mais pessoas que sua população economicamente ativa, sendo assim, muitas pessoas que moram em outras cidades trabalham em Barueri.

O prêmio utiliza indicadores do Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) e tem o objetivo de “reconhecer boas práticas e iniciativas pioneiras de gestão pública municipal e a incentivar a implementação” de iniciativas.

O índice é consolidado através da análise de seis pilares e de 62 indicadores selecionados sobre:

Governança, Eficiência Fiscal e Transparência;

Educação;

Saúde e Bem-estar;

Infraestrutura e Mobilidade;

Sustentabilidade;

“O destaque que Barueri recebeu reforça o compromisso de trabalhar para o aprimoramento do ambiente socioeconômico da cidade. Por isso a Prefeitura sempre procura facilitar a criação de novos postos de trabalho e de tornar mais adequadas às condições de funcionamento das empresas no nosso município”, afirma o secretário de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict) de Barueri, Joaldo Macedo Rodrigues (Magoo).

A Casa do Trabalhador da cidade está entre as principais ferramentas do município, oferecendo gratuitamente serviços de recolocação profissional aos moradores da cidade. “Com a procura de grandes empresas pelo nosso serviço ficamos com a agenda bem concorrida, e mesmo assim conseguimos atender a todos”, explica a supervisora Luciane Lopes da Silva.