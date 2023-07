Barueri sedia Congresso Brasileiro de Guardas Municipais com presença de Flávio Dino

A cidade de Barueri vai sediar nos dias 19, 20 e 21 de julho o VIII Congresso Brasileiro de Guardas Municipais e Segurança Pública.

O evento é uma realização do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da região oeste metropolitana de São Paulo), a Prefeitura de Barueri, o Conselho Nacional das Guardas Municipais e o Instituto AGM Brasil, com apoio de entidades.

No Complexo Cultural Praça das Artes (Rua Mininstro Rafael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos) irão se reunir autoridades municipais, estaduais, federais e internacionais para discutir assuntos de interesse das Guardas Municipais em prol da segurança pública, no contexto do Policiamento Preventivo Comunitário, bem como a integração com os demais órgãos operativos do SUSP-Sistema Único de Segurança Pública, especialmente sobre consorcios intermunicipais e Policiamento Escolar.

O destaque do primeiro dia do evento será a presença do Ministro da Justiça, Flávio Dino, que já confirmou presença no encontro com comandantes que haverá dentro do Congresso.

Veja a programação completa do evento:

Dia 19/7

13h às 16h – Encontro das Guardas Femininas do Estado de São Paulo – Tema – GFEMs quem são? O que fazem? Como vivem?

16h – Credenciamento

17h/18h30 – 2º Encontro de Comandantes com o Ministro da Justiça e Segurança Pública (Dr. Flavio Dino). Confirmado.

19h – Abertura Solene com Ministro da Justiça (Dr. Flavio Dino), Presidente do CIOESTE Prefeito de de Vargem Grande Paulista (Josué Ramos), Prefeito de Barueri (Rubens Furlan) e Presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais (Carlos Alexandre Braga), demais autoridades.

19h30 – Pronunciamento das Autoridades 20h00 – Encerramento

20h às 20h30 – Homenagens aos apoiadores das Guardas Municipais.

20h30 – Coffee Break

Dia 20/7

9h às 9h20 – Tema do Painel: Segurança Pública e Igualdade racial- Palestrante –Dr. Elizeu Soares Lopes– Chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

9h20 às 9h40 – Tema do Painel: Gestão de Convênios e Projetos no âmbito Municipal- Palestrante- Lucinete Xavier Santana – Guarda Civil Municipal de Jandira- Servidora Ministério da Justiça.

9h40 às 10h – Tema do Painel: SISTEMA CORTEX/SINESP/CAD- Palestrante- SENASP/ Ministério da Justiça.

10h às 10h30 – Palestra Institucional: Gestão de Frotas

10h30 às 10h50 – Coffee Break

10h50 às 11h30 – Tema do Painel: Cases de Sucesso na Segurança Escolar. Palestrantes – Cmte Geral GCM-SP Agapito Marques /Cmte Geral GM Natal-RN Rozivam Valle da Costa / Cmte Geral Miguel Arcanjo Maidana GM Osasco- SP.

11h30 às 12h – Tema do Painel: Uso de armas menos letais. Palestrantes – Policial USA- Waine Moody- Operador SWAT- Instrutor armas Rangemaster- Instrutor Byrna- Consultor em Segurança Escolar-Instrutor de tiro ativo ALERRT.

12h às 13h30 – Almoço

13h30 às 14h10 – Tema do Painel: Segurança Pública Básica- Palestrantes- Reinaldo Monteiro Presidente da AGM Brasil/IGM Brasil/Carlos Alexandre Braga Presidente do CNGM/ Rubens Fernando da Silva Presidente da ASGMJ.

14h10 às 14h20 – (perguntas e respostas)

14h20 às 15h10 – Tema do Painel: Cases de Sucesso Nas Guardas Municipais – Palestrantes – Secretário de Segurança de Vinhedo Osnir Aparecido Cruz/ Comandante GM Barueri Marcus Aparecido Guedes Ramos.

15h10 às 15h30 – (perguntas e respostas)

15h30 às 16h – Coffee Break

16h50 às 17h- (perguntas e respostas)

17h às 17h40 – Tema do Painel: ADPF 995- Palestrantes – GM e Vereador Eliel Miranda/ GM e Presidente da ANAEGM Izalfredo Nogueira/ Carlos Alexandre Braga Presidente do CNGM/ Gm Belém e Presidente da FEPEGUAN Esaú da Cunha Araujo.

17h40 às 18h- (perguntas e respostas)

18h II- Encontro de escritores Guardas Municipais(Resp. Mauricio NavaL) Escritores: Carlos Henrique Sacramento dos Santos-RJ/Mauricio Naval-Carapicuiba/Carlos Alexandre Braga-SP/ Siderley Lima-Jandira/ Fernando de Almeida e Silva-Itapetininga.

Dia 21/7

9h às 9h30 – Tema do Painel: Consórcio Intermunicipal para Segurança Pública. Palestrantes CIOESTE. Palestrante –Diretor CIOESTE- Dr. Carlos Abrão/ CONSEG-PE. Palestrante- Secretário Exe. Prof. Silvio Barbosa de Miranda/ Diretor CIOESTE- Dr. Mauro Sergio Santos.

9h30 às 9h40 – (perguntas e respostas)

9h40 às 10h10 – Tema do Painel: Policiamento nas Escolas nos USA-Palestrantes – Palestrantes- Rudy Perez Presidente da National Association of School Resource Officers (NASRO-USA) e Assistente Chefe da Policia Municipal de Golden Valley- Minnesota-USA e Virgil Green- Chefe da Policia Municipal de Golden Valley- Minnesota-USA. Confirmados

10h10 às 10h20 – (perguntas e respostas)

10h20 às 10h50 – Coffee Break

10h50 às 11h20 – Palestra Institucional: O uso da tecnologia para melhoria da segurança pública( Câmeras, drones, software, app e outros.

11h30 às 12h – Tema do Painel: Muralha Digital Sentry- O Papel da Guarda Municipal no serviço de inteligência da segurança pública.

12h às 12h10 – (perguntas e respostas) 12h10 às 13h30 – Almoço

13h30 às 14h20 – Tema do Painel- Case sobre Segurança Escolar/USA 2. Palestrante – Manuel Arrebola/ Police Major at Miami Dade Schools Police Department Miami, Flórida, Estados Unidos.

14h20 às 14h30 – (perguntas e respostas)

14h30 às 15h10 – Palestra Institucional: O uso da tecnologia para segurança nas escolas.

15h10 às 15h30 – Coffee Break

15h30 às 16h10 – Tema do Painel – Gerenciamento de crises no ambiente escolar- Palestrante – Instrutor SWAT e GM Paulínia Pedro Cesar Chaves Senci/GM e Prof. Ricardo Silva Neves/ GCM e Instrutor Siderley Lima.

16h10 às 16h20 – (perguntas e respostas)

16h20 às 16h50 – Tema do Painel – Lei Lucas e PS em Ambientes Escolares – Palestrante – Classe Especial Natanael Rosa da Silva e Subinspetor Marcio Ribeiro.

16h50 às 17h – (perguntas e respostas)

17h às 17h30 – Entrega de mimos e premiações aos participantes/Leitura da Carta

17h30 às 18h – 6º Encontro de Romus e Viaturas Táticas.

18h – Carreata ROMU

Encerramento.

As inscrições para participar do evento podem ser feitas pelo site: guardasmunicipaisbrasil.com.br.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2424-8170.