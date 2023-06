Barueri sedia etapa da Olimpíada Brasileira de Robótica neste sábado (10)

Neste sábado (10), Barueri vai sediar a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2023.

O evento será das 8h às 18h, na Secretaria de Educação (Rua Cabo José Maria Schiavelli, 123, Jardim dos Camargos) com a participação dos alunos da rede municipal que frequentam o projeto Sala Maker, além de estudantes de outras cidades da região, previamente inscritos na Olimpíada, em diversos desafios. O evento é aberto ao público.

A OBR conta com diversas modalidades práticas, nas quais as equipes competem exibindo o que aprenderam e construíram com a robótica.

