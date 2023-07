Barueri sedia seminário sobre tecnologia da LIDE

O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, realizou na quarta-feira (26) em Barueri o Seminário Lide Tecnologia, na Praça das Artes.

publicidade

Segundo os organizadores, o evento atraiu uma plateia de mais de mil pessoas.

Os participantes debateram ciência e tecnologia a serviço da vida e aspectos geracionais como a transformação digital, interesse público e o boom de inovação com o ChatGPT e inteligência artificial.

publicidade

Ricardo Bloj, presidente da Lenovo Brasil; Alberto Leite, fundador e presidente da FS Company; Rubens Furlan, prefeito de Barueri, Bruna Furlan, deputada estadual (PSDB-SP) e Vahan Agopyan, secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, participaram do encontro, propondo soluções para o setor público e privado, e destacando o papel da digitalização nas relações entre as pessoas.

O LIDE, presidido pelo ex-governador João Doria, é formado por empresas brasileiras e multinacionais com faturamento igual ou superior a R$ 200 milhões anuais, companhias que praticam a governança corporativa, valorizam o ser humano em todos os níveis, respeitam o meio ambiente e oferecem apoio a programas de responsabilidade social; além de organizações notórias, que tenham imagem pública de alta reputação no Brasil e no exterior.

publicidade