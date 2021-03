Barueri suspende feiras noturnas a partir desta quarta (3)

Para tentar frear o avanço da pandemia de covid-19, a Prefeitura de Barueri informou que suspendeu as feiras noturnas que acontecem na cidade a partir desta quarta-feira (3).

A suspensão inclui a feira que ocorre em frente ao Ginásio José Corrêa, no Centro, toda terça-feira, e a que acontece no Jardim Silveira, na quinta-feira. Além disso, não há previsão de retorno.

Segundo a administração municipal, a medida é necessária para evitar a disseminação do vírus, já que as feiras noturnas reúnem muitas pessoas. Além de gerar aglomeração, muitos acabam desrespeitando protocolos como o distanciamento social.

Já as feiras diurnas serão mantidas em Barueri, uma vez que há menos fluxo de visitantes e um maior controle do distanciamento físico entre as pessoas.