Barueri também terá unidade do Poupatempo

Barueri terá em breve uma unidade do Poupatempo. A novidade foi anunciada pelo governador João Doria (PSDB) nesta segunda-feira (7). Outros 19 municípios, entre os quais Embu das Artes, também tiveram futuros postos do órgão anunciados hoje.

publicidade

Os novos Poupatempos fazem parte do plano de expansão, iniciado pelo governo do estado no ano passado. “Ao longo destes dois anos e meio de gestão, nós estamos entregando mais 122 Poupatempos. Até o final da nossa gestão, serão 340 unidades. Nós tínhamos 70, agora temos 122 e serão 340 com um formato mais digital, mais serviços, menos espaço físico e mais eficiência”, declarou Doria.

Os 20 novos postos do Poupatempo anunciados nesta segunda-feira serão instalados em parceria com os municípios, atendendo mais de 1,5 milhão de pessoas. Além do Detran.SP, os postos oferecerão serviços do Instituto de Identificação, Ministério Público, Secretaria Estadual da Educação e Prefeituras, entre outros. O investimento do governo do estado será de aproximadamente R$ 3,3 milhões.

publicidade

Além de Barueri, outros municípios da região que terão unidades do Poupatempo nos próximos anos serão Santana de Parnaíba e Jandira. Na região, já há unidades do órgão em Osasco, Carapicuíba e Cotia.

NA BRONCA// Datena se revolta com Doria sem máscara em hotel: “Fico bem p*to com esses políticos”