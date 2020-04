Barueri tem 17 pacientes curados e 25 mortes relacionadas ao coronavírus

De acordo com boletim oficial divulgado pela Prefeitura nesta segunda-feira (6), entre os pacientes que tiveram confirmação do novo coronavírus em Barueri, 17 já estão curados.

Além disso, a cidade registra 25 mortes relacionadas à covid-19, das quais duas com confirmação da doença e 23 aguardam resultado de exame do Instituto Adolfo Lutz.

Barueri tem atualmente 64 pacientes internados no Hospital Municipal com suspeita ou confirmação de coronavírus. São, no total, 728 casos suspeitos notificados em análise e 24 confirmados.

Publicidade

Ações para evitar aglomerações

Barueri está seguindo as recomendações dos órgãos de saúde e da Organização Mundial de Saúde neste momento em que a pandemia do coronavírus assola toda a humanidade.

Alguns munícipes têm tentado utilizar indevidamente quadras públicas e desrespeitado a quarentena.

Tem ocorrido quebra de correntes e cadeados, depredação de telas e a invasão das quadras esportivas. Em alguns casos a Secretaria de Esportes se viu a obrigada a retirar traves e outros equipamentos destes espaços.

“Ainda que não façam parte do “grupo de risco”, os jovens têm que ter consciência sobre a disseminação do vírus. Ao retornarem para seus lares, os parentes estarão sujeitos à contaminação e todo o esforço de quem cumpriu a sua parte estará comprometido”, alerta a Prefeitura.