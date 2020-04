Barueri tem 510 casos confirmados de covid-19

Barueri registra, até esta quarta-feira (22), um total de 510 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19), segundo dados da Prefeitura. É a cidade com o maior número de casos confirmados na região.

Barueri tem hoje 74 pacientes internados por covid-19 no Hospital Municipal. O município registra ainda 22 mortes com confirmação de coronavírus e 25 óbitos com suspeita da doença sob investigação, aguardando resultado de exame.

Entre os pacientes com confirmação da covid-19 em Barueri, 67 estão recuperados, segundo a Prefeitura. Há também 960 casos com suspeita de coronavírus em investigação.