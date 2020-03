Barueri tem primeiras mortes com suspeita de coronavírus e comércio deve ser fechado a partir deste domingo (22)

Barueri registrou as duas primeiras mortes com suspeita do novo coronavírus (covid-19), informou, em transmissão ao vivo na tarde deste sábado (21), o secretário municipal de Saúde, Dionisio Alvarez Mateos Filho.

Ele afirmou que uma morte ocorreu na noite de ontem e a outra, na noite de quinta-feira. Não foram dados mais detalhes sobre os casos.

Com o avanço da pandemia, o governador João Doria anunciou que vai decretar quarentena em todo o estado a partir de terça-feira (24), permitindo apenas o funcionamento do comércio e serviços considerados essenciais, como farmácias, mercados, açougues e o transporte público.

Furlan concordou com a determinação de Doria, lamentou a insistência de comerciantes de Barueri continuarem com funcionando normalmente mesmo com os apelos para que permaneçam fechados e anunciou que isso não será mais permitido a partir deste domingo (22).

“Estamos fechando o comércio em Barueri. A partir de amanhã o comércio de Barueri estará fechado”, declarou Furlan, neste sábado (assista abaixo), ressaltando que a determinação não vale para o comércio considerado essencial, como farmácias e mercados.

“A maior prevenção é ficar em casa”, reforça secretário de Saúde

O secretário de Saúde destacou: “Estamos com uma crise que aumenta dia a dia. Domingo passado, tínhamos 33 pessoas em investigação, em casa. Hoje temos 81. Temos dois óbitos em Barueri, um ontem à noite e um anteontem à noite, e estamos com nove doentes no Hospital Municipal de Barueri”, afirmou Dionisio Alvarez Mateos Filho. “É uma pandemia que está avançando. A maior prevenção é ficar em casa”.

O prefeito e o secretário de Saúde afirmaram que a administração municipal trabalha para ampliar os leitos para atender pacientes contaminados pelo novo coronavírus.