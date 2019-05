Barueri tem Samba na Praça neste domingo

Neste domingo (26), o estacionamento do Ginásio José Correa, em Barueri, vai receber mais uma edição do “Samba na Praça”. Com início às 14h, a edição deste ano terá apresentações de artistas da cidade e da região, como Tyganá, grupo Kaká Silva e Cia. Paulista de Samba, Escola de Samba Oba Oba e Grupo de Samba Amigos da Cultura.

O grupo Kaká Silva e Cia. Paulista de Samba agitará a plateia com músicas que compõem o CD autoral, além de canções de autores consagrados, como Paulo Vanzolini, Geraldo Filme, Paulinho da Viola e Adoniran Barbosa.

O público também poderá curtir grandes clássicos nacionais do samba e do chorinho com o Grupo de Samba Amigos da Cultura, formado por professores da Secretaria de Cultura e Turismo. Já as apresentações da Escola de Samba Oba Oba e de Tyganá, trarão sambas enredo que fazem parte da cultura do Carnaval.

Samba na Praça

Organizado pela Secretaria de Cultura e Lazer de Barueri, o “Samba na Praça” se tornou um evento tradicional da cidade e já reuniu mais de 250 mil pessoas em todas as edições.

Além de artistas e grupos da cidade, Pixote, Art Popular e Leci Brandão também já passaram pelo palco do “Samba na Praça”.

Serviço

Data: Domingo (26)

Horário: A partir das 14h

Local: Estacionamento do Ginásio José Correa (Av. Guilherme P. Guglielmo, 1000, Centro de Barueri)