Barueri tem vacinação contra raiva a partir de segunda-feira (9)

Começa na segunda-feira (9) campanha de vacinação contra a raiva em Barueri. Os cães e gatos serão vacinados mediante agendamento pelo telefone 4198-5679.

publicidade

O atendimento será somente na sede da Departamento Técnico de Controle de Zoonoses (DTCZ) do município, que fica na rua Anhanguera, 200, Vila São Francisco. Quem ainda não colocou a vacina do seu pet em dia pode aproveitar.

Há 20 vagas às segundas-feiras pela manhã e 20 às terças-feiras à tarde. O munícipe deve checar qual o dia e o horário disponíveis. É necessário imprimir e preencher o Termo De Autorização Para Vacinação Contra Raiva De Cães E Gatos, disponível AQUI, para entregar no momento da imunização. Em caso de chuvas, a vacinação será suspensa e reagendada.

publicidade

As vacinas são enviadas ao município pelo governo do estado de forma fracionada, sendo assim, serão priorizados os animais que tiveram contato com morcegos (através do trabalho de bloqueio) e aos munícipes que realizarem o agendamento por telefone.

O Departamento de Zoonoses de Barueri explica que após a vacinação dos animais agendados, as possíveis doses restantes em frascos abertos serão aplicadas em animais em situação de rua com tutores responsáveis (com cadastro prévio no Departamento, a ser realizado também via telefone) e ONGs (Organizações Não Governamentais). A medida visa evitar o desperdício.

publicidade

Será fornecido comprovante de vacinação para o animal imunizado.

Recomendações gerais para a vacinação contra a raiva em Barueri:

– Cães e gatos SAUDÁVEIS a partir de três meses de idade;

– Animais doentes, em tratamento ou convalescentes de cirurgias deverão aguardar o fim das prescrições;

– Ofereça água e alimentação normalmente antes e após a vacinação;

– O banho pode ser dado normalmente;

– Cães ferozes ou mordedores e também das raças pitbull, rotweiller ou mastim napolitano deverão estar com focinheira adequada (conforme Lei Estadual 11.531, de 11 de novembro de 2003);

– Os cães deverão ser conduzidos por pessoas maiores de idade e com capacidade para conter o animal;

-Gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e em segurança para evitar acidentes e fuga do animal;

– A vacinação é anual. Mantenha-a em dia.

Recomendações aos acompanhantes:

– Comparecer com os documentos do responsável;

– Levar carteirinha de vacinação animal (caso possua);

– Obrigatório o uso de máscara;

– Manter distanciamento social;

– Levar caneta.

Recomendações em casos de mordeduras e/ou arranhaduras de cães e gatos:

– Informar os dados do proprietário do animal (principalmente endereço e telefone) à equipe de vacinação;

– Em caso de animal conhecido, observar por 10 dias após a ocorrência;

– Caso o animal não tenha dono, desapareça, adoeça ou morra no período de 10 dias após o acidente, informe o DTCZ através do fone 4198-5679.