Barueri tem vagas abertas em cursos de maquiagem e design de sobrancelhas e cílios

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) está com vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação profissional para geração de renda. Neste mês de março, são oferecidos dois cursos: Design de Sobrancelhas e Cílios e Maquiagem Profissional.

O primeiro tem duração de 32 horas e as aulas serão às sextas-feiras, começando no dia 11 de março. Já o curso de maquiagem dura 64 horas e as aulas serão às quintas-feiras, com início no dia 10. Há opções para o período da manhã ou da tarde.

Todas as aulas serão ministradas no prédio sede da Secretaria (na Avenida 26 de Março, 1.159, no Jardim São Pedro).

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira (10) ou até acabarem as vagas. Para participar é necessário ter 18 anos ou mais e ser morador de Barueri.

Para inscrever-se é necessário comparecer à sede da Sads, das 8h às 16h30 e apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de vacinação contra a Covid-19 (esquema vacinal completo).

Mais informações podem ser solicitadas pelos telefones (11) 4199-2801 ou 4199-2800, ramais 199, 220 ou 244.