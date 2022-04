Barueri terá Caminhada Inclusiva neste sábado (30)

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri (SDPD) realiza, no sábado (30), a 5ª edição da Caminhada Inclusiva. Evento aberto ao público acontece às 9h, no Parque Municipal Dom José.

publicidade

Durante e ao final do percurso haverá diversas surpresas para garantir a diversão dos participantes. Além disso, os dois palcos do parque terão apresentações que prometem agitar o público durante o evento.

A iniciativa conta com a participação e o apoio da Apae Barueri, do Grupo de Mães e Familiares de Pessoas com Deficiência, do Instituto Barueri Paraolímpico, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e outros parceiros.

publicidade

A última Caminhada Inclusiva de Barueri aconteceu em 2019. A ação, no entanto, não foi realizada em 2022 e 2021 devido à pandemia de covid-19, sendo retomada neste ano.

SERVIÇO

publicidade

Caminhada Inclusiva Barueri /

Quando: Sábado 30/04 às 9h /

Onde: Parque Municipal Dom José (Rua Ângela Mirela, 500, Jardim Tupanci)