A cidade de Barueri vai ter um centro de referência dedicado a pessoas com autismo. O local irá oferecer tratamento adequado e multidisciplinar a esse público.

O centro será no Jardim Silveira, ao lado lado da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O prédio, já existente no local, será reformado e ampliado graças aos recursos de emenda, no valor de R$ 2,5 milhões, enviados pela deputada Bruna Furlan (PSDB).

