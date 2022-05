A cidade de Barueri também terá uma terça-feira (24/05) ensolarada. Mas, fique atento para a umidade relativa do ar, que desce de 80% (acima do limite indicado para a saúde) para 40% às 18h (no limite do indicado para a boa saúde).

publicidade

Os locais precisam estar ventilados para evitar o aparecimento de mofo, fungos, ácaros e bolores.

A máxima em Barueri chega a 26°C hoje (24/05).

publicidade