Barueri terá encontro noturno de carros antigos na próxima semana

Os apaixonados por antigomobilismo têm um evento especial em Barueri na semana que vem: o Encontro Noturno de Antigos, que será realizado às 19h do dia 2 de março, no Ginásio José Corrêa (Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000).

publicidade

Esta edição do evento será beneficente. Portanto, a entrada será 2kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas às pessoas carentes, de acordo com os organizadores.

O Encontro Noturno de Antigos de Barueri é organizado pelo Oeste Old’s Clube, um grupo formado por amigos apaixonados por fuscas, que se encontravam nas tardes de domingo. Atualmente, os encontros ocorrem na primeira quinta-feira do mês, também no Ginásio José Corrêa.

publicidade

SERVIÇO

Encontro Noturno de Antigos em Barueri – beneficente

publicidade

Quando: quinta-feira 02/03, às 19h

Onde: Ginásio José Corrêa (Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000)

Entrada: 2kg de alimento não perecível