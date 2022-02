A tradicional Feira de Artes, Decoração e Artesanato de Barueri acontece neste sábado e domingo, dias 5 e 6 de fevereiro, na Aldeia da Serra.

O público contará com variedades de artesanatos, além de diversos food trucks e atrações. Desta vez, o evento será realizado no bolsão do estacionamento, localizado entre as avenidas Mirim e dos Patos.