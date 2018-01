Barueri terá feiras de artes e gastronomia durante todo o ano

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho, para garantir isso, já fechou o cronograma da já tradicional Feira de Arte, Decoração e Artesanato (que ocorre no segundo final de semana de cada mês as sextas, sábados e domingos) e também da Feira Gastronômica (na penúltima semana de cada mês, as quartas, quintas, sextas e sábados).

As feiras, que têm entrada franca, garantem agradáveis passeios em família, além de oferecerem produtos únicos, de qualidade, comida boa e diversificada. Ambas acontecem na Praça Oiapoque, em Alphaville, com diferença de horários: a de Artes ocorre das 10h às 19h; já a Gastronômica, das 10h às 21h.

A Feira de Arte é composta por 50 barracas e 12 food trucks. Esses mesmos food trucks, juntamente com food bikes, estarão presentes na Feira Gastronômica. Eles incluem comidas típicas japonesas, mexicanas, árabes, além de hambúrgueres, pastéis, churrasco, costela no bafo, caldos de cana e coco gelado, hot dog, chope artesanal, churros, açaí, juju gourmet e muito mais.

Novidades

Este ano há novidades. A Feira de Arte, Decoração e Artesanato terá edições no Parque Municipal Dom José (Rua Ângela Mirella, 500 – Jd. Maria Tereza) e também no Parque Ecológico de Barueri (Av. Dr. Dib Sauaia Neto, 1600 – Alphaville).