Barueri terá Festival de K-Pop no final de semana

Neste sábado (8), Barueri recebe a primeira edição do Festival K-Pop recheado de atrações como concurso de cover, stands, random play dance e pista livre. O evento será realizado das 12h às 20h, na Gibiteka, que fica rua Rio Grande do Sul, 234, Vila Boa Vista.

O festival é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri, por meio da equipe da biblioteca Max Zendron, em parceria com a Stark Entertainment e Whatever Team.

Uma Aventura Congelante 2

Já no domingo (9), o espetáculo cantado “Uma aventura congelante 2”, vai invadir a Sala de Espetáculos do Centro de Eventos de Barueri, às 15h. Com muitos efeitos especiais, a peça contará as aventuras da infância das irmãs Elsa e Anna, que descobrirão a história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle.

Os ingressos podem ser comprados pelo site www.bilheteriaexpress.com.br ou na bilheteria do Centro de Eventos. Mais informações através do whatsapp (11) 93208-0105 ou (11) 4168-1809.