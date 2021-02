Barueri terá novo parque com ciclovia, bicicletário e playground

A Prefeitura de Barueri anunciou que o município ganhará mais uma área de lazer. Trata-se do Parque Linear, que será construído em uma área de 16,7 mil m², na margem esquerda do Rio Tietê.

As obras do novo espaço deve começar em breve e a previsão de entrega é de 12 meses. O parque abrange o Jardim dos Camargos, a Vila Porto e o Jardim Tupanci, passa pelo Parque Dom José e termina no Parque da Juventude, no bairro Chácaras Marco.

O primeiro projeto é de autoria do consagrado arquiteto e urbanista Benedito Abbud e o segundo foi desenvolvido pela equipe da própria Secretaria de Obras da Prefeitura de Barueri. Ambos foram unidos e preveem ciclovia e estensa pista de caminhada com 4,5 km.

A área de lazer contará com bicicletário, duas praças de ginástica, bebedouros e playgrounds. Mesas, bancos e totens de energia solar para carregamento de baterias complementarão as opções para o conforto dos frequentadores.

“Nosso intuito é proteger a margem do Rio Tietê, ampliar a malha de ciclovias e garantir mais lazer a toda a população de Barueri”, afirma o secretário de Recursos Naturais e Meio Ambiente Marco Antônio de Oliveira, o Bidu.

Com o Parque Linear, Barueri será uma das cidades mais arborizadas do estado, de acordo com a administração municipal. A cidade já possui o Parque Dom José (90 mil m²), o Parque Taddeo Cananéia (23.875 m²) e o Parque Ecológico Tietê (1 milhão de m²).

