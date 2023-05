Barueri terá seleção para 300 vagas de operador de e-commerce na próxima semana

O Ginásio Poliesportivo José Corrêa, no Centro de Barueri, recebe na segunda-feira (29), às 9h, uma seleção com 300 vagas de operador de e-commerce. As vagas são para contratação efetiva.

O nome da empresa contratante e salário não foram informados. Já os benefícios oferecidos são assistência médica e odontológica, vale-alimentação ou vale-refeição, auxílio-creche, vale-transporte ou vale-combustível (para funcionários que saem após as 22h) e desconto de até 50% em universidades e empresas parceiras.

Não é necessário ter experiência na função, mas é imprescindível que o candidato possua ensino médio completo e tenha disponibilidade para trabalhar a partir das 14h no bairro da Lapa, zona oeste da Capital. Os candidatos devem comparecer com documentos e currículo atualizado.

SERVIÇO

Seleção de operadores de e-commerce

Número de vagas: 300 /

Dia e horário: 29 de maio às 9h /

Local: Ginásio Poliesportivo José Corrêa /

Endereço: Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000 (Centro)