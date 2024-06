Barueri terá seleção para mais de 500 vagas de operador de cobrança neste sábado, 29

O projeto “Casa do Trabalhador no Seu Bairro”, da Prefeitura de Barueri, leva ao Jardim Belval neste sábado (29) uma seleção com mais de 500 vagas para a função de operador de cobrança. As oportunidades são para trabalhar na empresa EmDia.

As oportunidades são para contratação em regime CLT, com salário de R$ 1.318 por 168 horas trabalhadas, mais premiação fixa no valor de R$300 para o primeiro mês de admissão. Os requisitos exigidos pela empresa são: ter 18 anos ou mais e o ensino médio completo.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: vale-refeição, plano de saúde médico e odontológico, seguro de vida com telemedicina, apoio psicológico, licença maternidade de 180 dias e paternidade de 20 dias, convênios com faculdades, escolas de idiomas e SESC.

O processo seletivo ocorrerá das 9h às 12h, na rua Governador Ademar de Barros, 45, no Jardim Belval, na Igreja Presbiteriana Renovada, Barueri. Os interessados devem comparecer com caneta, currículo atualizado e documentos pessoais com foto.