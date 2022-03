Barueri terá vacinação contra gripe e covid-19 neste fim de semana

Neste sábado e domingo, dias 26 e 27 de março, a Secretaria de Saúde de Barueri realiza ação conjunta para vacinação contra a covid-19 e a Influenza (gripe). A vacina da gripe, por enquanto, é destinada a idosos com 80 anos ou mais.

A mobilização será concentrada no polo do Centro de Eventos (avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, no Jardim Tupanci), das 8h às 17h. Não é necessário agendamento.

Caso a pessoa ainda não tenha tomado alguma das doses contra a covid-19 e tenha mais de 80 anos, é possível tomar ambas as vacinas no mesmo dia (covid e Influenza).

Influenza

A Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe) começa neste sábado (26) em Barueri. Em todo o Estado de São Paulo ela terá início no domingo (27). Essa primeira etapa irá contemplar os idosos com idade a partir de 80 anos.

A ação em Barueri ocorrerá durante todo o final de semana (sábado e domingo), das 8h à 17h, no polo do Centro de Eventos. No momento da aplicação o idoso precisa apenas apresentar documento original.

Covid-19

Concomitantemente à vacinação da gripe ocorrerá mais uma mobilização de vacinação contra a Covid-19, também disponível durante todo o final de semana no Centro de Eventos. Podem comparecer todos os públicos aptos para o imunizante: pessoas a partir dos 5 anos de idade.

Estarão à disposição vacinas para a 1ª e a 2ª doses, assim como as doses de reforço (3ª e 4ª doses) para quem ainda não tomou. É necessário apresentar documento origina. CPF ou Cartão do SUS; crianças devem levar também a carteirinha de vacinação, já que é necessário um intervalo de 15 dias entre a vacina da Covid e os demais imunizantes.

Além da ação deste fim de semana, a aplicação de ambas as vacinas continuará ocorrendo na cidade em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h, e no Centro de Eventos, de domingo a domingo das 8h às 17h.