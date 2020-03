Barueri: UBSs abrem neste fim de semana para atender pessoas com sintomas do coronavírus

Quatro Unidades Básicas de Saúde de Barueri vão abrir neste sábado e domingo (29), das 7h às 19h, para atender pessoas com sintomas do novo coronavírus (covid-19).

Os munícipes que tiverem tosse, febre e falta de ar podem procurar as UBSs Amaro José de Souza, no Jardim Mutinga; Hermelino Liberato Filho, no Jardim Belval; João de Siqueira, no Jardim Reginalice e Maria Francisca de Melo, no Parque Viana.

Além das Unidades Básicas de Saúde, os prontos-socorros do município continuam atendendo normalmente. Os pacientes receberão o atendimento necessário e quadros mais graves serão encaminhados ao Hospital Municipal de Barueri, responsável por colher os exames caso haja solicitação médica.

Durante a semana, todas as UBSs da cidade estão dedicadas ao atendimento de sintomáticos em seus horários normais de funcionamento.

Para evitar a proliferação do vírus, a administração municipal orienta que sintomáticos leves permaneçam em casa e só procurem as unidades de atendimento caso tenham sintomas mais graves, como dificuldade para respirar. Além disso, devem evitar aglomerações para que não haja complicações no quadro de saúde.

