Barueri vacina contra a covid-19 crianças de 3 a 4 anos com imunossupressão

Barueri vacina contra a covid-19 crianças de 3 a 4 anos com...

A primeira dose da vacina contra covid-19 para crianças de 3 a 4 anos com alto grau de imunossupressão, aquelas com o sistema imunológico fragilizado, está disponível em quatro Unidades Básicas de Saúde de Barueri (confira o endereço abaixo).

publicidade

Para esta faixa etária, o imunizante é a Coronavac. As crianças precisarão tomar uma segunda dose para completar o esquema vacinal 28 dias após a primeira aplicação.

Para que a criança receba o imunizante, os responsáveis deverão apresentar documento de identificação (preferencialmente com CPF) do menor e a carteirinha de vacinação.

publicidade

Além disso, é necessário apresentar comprovante de condição de risco, como receitas ou relatórios físicos ou digitais. Recomenda-se que se faça o pré-cadastro da criança no site Vacina Já.

São considerados imunossuprimidos aqueles que estão em tratamento de quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH), pessoas vivendo com HIV/Aids, com doenças intestinais inflamatórias, em terapia renal substitutiva (hemodiálise) e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, entre outros casos.

publicidade

Confira o endereço das quatro UBSs de Barueri para vacinação contra a covid-19 de crianças de 3 a 4 anos com imunossupressão:

UBS ARMANDO GONÇALVES DE FREITAS (EM REFORMA)*

*Atendimento provisório no Ginásio de Esportes Dalmo Martins Duarte, situado na Rua Padre Cícero Romão, nº 384 – Parque Imperial /

UBS BENEDITO DE OLIVEIRA CRUDO (EM REFORMA)*

*Atendimento provisório no 1º andar do Centro de Especialidades, situado na Rua Benedita Guerra Zendron, 225 – Vila São João (região central) /

UBS DR. ADAUTO RIBEIRO

Avenida Zélia, 950 – Parque dos Camargos /

UBS PEDRO IZZO

Rua Everest, 26 – Jardim Esperança